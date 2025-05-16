Tuyển Trưởng phòng kinh doanh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Mức lương 50 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 80 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh B2B trong lĩnh vực kỹ thuật, cơ khí, xây dựng.

Quản lý đội ngũ kinh doanh: tuyển dụng, huấn luyện, phân công chỉ tiêu và giám sát hiệu quả làm việc.

Phát triển hệ thống khách hàng doanh nghiệp, mở rộng thị trường mục tiêu.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, sản xuất, kế toán để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ và báo cáo kết quả lên Ban giám đốc.

Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm Sales B2B, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý kinh doanh.

5 năm kinh nghiệm Sales B2B

ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý kinh doanh

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty kỹ thuật, thiết bị công nghiệp, vật liệu xây dựng hoặc nhà thầu cơ điện.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, lãnh đạo và tư duy chiến lược tốt.

Am hiểu thị trường công nghiệp và mô hình bán hàng dự án.

Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực, có thể đạt 80 triệu VNĐ/tháng.

80 triệu VNĐ/tháng

Thưởng doanh số theo quý/năm, thưởng nóng theo dự án.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có lộ trình phát triển lên Giám đốc kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin