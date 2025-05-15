Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINCENTINO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINCENTINO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VINCENTINO
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY TNHH VINCENTINO

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VINCENTINO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 59 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng trực tiếp và gián tiếp.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm thời trang phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân.
Giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo lòng trung thành với thương hiệu.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết khiếu nại và thắc mắc.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.
Cập nhật thông tin về xu hướng thời trang, sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ và đóng góp ý kiến vào việc cải thiện hiệu quả bán hàng.
Tham gia các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các sự kiện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng thời trang từ 1 năm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt với khách hàng.
Hiểu biết về thời trang, xu hướng thời trang hiện nay và các thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, chủ động và tích cực trong công việc.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VINCENTINO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINCENTINO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VINCENTINO

CÔNG TY TNHH VINCENTINO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

