Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Mức lương thỏa thuận ( phù hợp với kinh nghiệm, năng lực); - Được thưởng KPIs theo mức độ hoàn thành công việc; - Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật lao động; - Các chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,....) - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; - Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; - Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Kế hoạch kinh doanh:

- Hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh hệ thống salon trên Toàn Quốc;

- Xây dựng chiến lược doanh số, giá cho các ngành hàng phụ trách;

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, độ phủ;

- Thu thập thông tin thị trường: Hoạt động của các đối thủ, các chương trình khuyến mãi;

Kiểm soát Giám Sát Bán Hàng trong việc cập nhật thông tin trong danh sách salon;

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật quy trình cho hệ thống bán hàng.

2. Đảm bảo tồn kho, cung ứng và trưng bày hàng hóa:

- Đảm bảo hàng hóa được giao đầy đủ, đúng giá và đúng thời hạn;

- Huấn luyện cho Giám Sát Bán Hàng và nhân viên Bán hàng của salon về sản phẩm và tiêu chuẩn trưng bày của Công ty;

- Xây dựng chuẩn trưng bày sản phẩm của công ty và đảm bảo quản lý Chỉ tiêu trưng bày hiệu quả;

3. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, salon và Giám sát bán hàng:

- Tạo quan hệ tốt với các Đại lý và đáp ứng kịp thời những thắc mắc của họ;

- Tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng tại salon;

- Đảm bảo các điểm đại lý áp dụng đúng tất cả các chương trình chính sách của công ty;

- Hỗ trợ Giám Sát Bán Hàng tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng ngày;

- Đảm bảo Giám Sát Bán Hàng và Đại lý thực hiện nghiêm túc các chính sách, điều khoản trong hợp đồng và các văn bản/ thông báo của công ty theo từng giai đoạn.

4. Xây dựng và phát triển đội ngũ giám sát bán hàng, salon:

- Đảm bảo việc kinh doanh và phát triển kinh doanh thành công trong khu vực được phân công thông qua việc tìm kiếm tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo và phát triển đội ngũ Giám Sát Bán Hàng cũng như hệ thống salon;

- Huấn luyện kỹ năng bán hàng cho Giám Sát Bán Hàng, salon, lên lịch làm việc cùng Giám Sát Bán Hàng ngoài thị trường, salon;

- Truyền đạt đến các Giám Sát Bán Hàng, Nhân viên Giao hàng những chủ trương, chính sách, quyết định, quy định của Công ty;

- Theo dõi, quản lý đảm bảo tính tuân thủ thực hiện của Đại lý đã cam kết với Công ty về định hướng, chính sách, nguồn lực, giao hàng;

- Hướng dẫn những chuẩn mực về hành vi ứng xử và các kỹ năng thực hành cho Giám sát bán hàng;

- Định kỳ đánh giá năng lực Đại lý, Nếu không đạt, đề xuất chấm dứt hợp đồng theo đúng trình tự, qui định của công ty;

- Kiểm tra, giám sát: Theo dõi tình hình hoạt động của giám sát bán hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị KD / Marketing.

2. Các yêu cầu kỹ năng:

- Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp hiệu quả;

- Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên;

- Kỹ năng quản lý đội nhóm;

- Khả năng chịu được áp lực công việc cao, làm việc độc lập;

- Kỹ năng phân tích, xử lý.

3. Những yêu cầu khác

Thật thà, tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, nhiệt tình, trung thực cởi mở và có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin