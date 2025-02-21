Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Western Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc

a. Lãnh đạo và điều phối hoạt động cho thuê CSHT Khu/Cụm CN, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, diện tích cho thuê và các mục tiêu khác của công ty.

b. Phát triển chiến lược tiếp cận khách hàng FDI và khách hàng trong nước, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác, góp phần nâng cao vị thế của công ty trên thị trường bất động sản công nghiệp.

2. Nhiệm vụ chính

a. Xây dựng chiến lược kinh doanh

i. Nghiên cứu thị trường bất động sản công nghiệp, nắm bắt xu hướng phát triển và nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

ii. Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm/quý/tháng theo định hướng của công ty.

iii. Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng phù hợp với từng dự án

b. Quản lý hoạt động kinh doanh

i. Đề xuất và phối hợp triển khai các chiến dịch MKT phù hợp với từng phân khúc khách hàng (FDI, doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nhỏ…).

ii. Quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động đàm phán, kết hợp đồng cho thuê đất/cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

iii. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, tư vấn các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.