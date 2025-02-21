Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Western Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Western Pacific

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà 14 Láng Hạ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc
a. Lãnh đạo và điều phối hoạt động cho thuê CSHT Khu/Cụm CN, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, diện tích cho thuê và các mục tiêu khác của công ty.
b. Phát triển chiến lược tiếp cận khách hàng FDI và khách hàng trong nước, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác, góp phần nâng cao vị thế của công ty trên thị trường bất động sản công nghiệp.
2. Nhiệm vụ chính
a. Xây dựng chiến lược kinh doanh
i. Nghiên cứu thị trường bất động sản công nghiệp, nắm bắt xu hướng phát triển và nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
ii. Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm/quý/tháng theo định hướng của công ty.
iii. Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng phù hợp với từng dự án
b. Quản lý hoạt động kinh doanh
i. Đề xuất và phối hợp triển khai các chiến dịch MKT phù hợp với từng phân khúc khách hàng (FDI, doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nhỏ…).
ii. Quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động đàm phán, kết hợp đồng cho thuê đất/cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
iii. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, tư vấn các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Western Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
• Thu nhập hấp dẫn, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu suất (tháng 13+++) • Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc • Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, các chính sách phúc lợi: khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Western Pacific

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 13, đường số 12 - Phường Thảo Điền - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

