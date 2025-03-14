Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu tổng thể theo từng giai đoạn và từng chiến dịch.

Định hướng nội dung và hình ảnh thương hiệu phù hợp với định vị của Công ty.

Xây dựng chiến lược quảng bá khóa huấn luyện, sự kiện, tối ưu hiệu quả truyền thông.

Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông như Facebook, YouTube, TikTok, Website, Email Marketing, Zalo, LinkedIn...

Triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, SEO, và các hình thức digital marketing khác.

Theo dõi, đo lường hiệu quả và tối ưu chiến lược truyền thông trên các nền tảng.

Xây dựng và duy trì quan hệ với báo chí, KOLs, đối tác truyền thông.

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động PR, sự kiện truyền thông.

Quản lý khủng hoảng truyền thông (nếu có).

Xây dựng, phát triển và quản lý team truyền thông - marketing.

Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội nhóm.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh, vận hành và đào tạo để đảm bảo hiệu quả truyền thông.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông, Digital Marketing.

Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Quản lý truyền thông - marketing là lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm công tác Truyền thông – Marketing ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Hiểu biết sâu về Digital Marketing, Branding, Quản lý nội dung, PR.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing.

Kỹ năng viết và xây dựng nội dung sáng tạo.

Am hiểu về tâm lý khách hàng, đặc biệt là nhóm doanh nhân, chủ doanh nghiệp.

Có tư duy chiến lược, chủ động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Đề xuất các khóa đào tạo phù hợp để nâng cao năng lực chuyên môn

Tham gia hội thao, tiệc hằng năm cùng Công ty.

Được tham gia vào hệ sinh thái của tập đoàn CVG SHARK GROUP do thầy Ngô Minh Tuấn sáng lập.

Lương thưởng: từ 15.000.000đ đến 18.000.000đ (+ thưởng theo hiệu quả công việc)

Chế độ: BHXH, BHYT, ... theo quy định của Nhà nước.

Thưởng: thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP

