Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Số nhà 141 Thôn Hoà Thành, Xã Hoà Đông, Krông Pắc, Huyện Krông Pắc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu tổng thể theo từng giai đoạn và từng chiến dịch.
Định hướng nội dung và hình ảnh thương hiệu phù hợp với định vị của Công ty.
Xây dựng chiến lược quảng bá khóa huấn luyện, sự kiện, tối ưu hiệu quả truyền thông.
Quản lý và tối ưu các kênh truyền thông như Facebook, YouTube, TikTok, Website, Email Marketing, Zalo, LinkedIn...
Triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, SEO, và các hình thức digital marketing khác.
Theo dõi, đo lường hiệu quả và tối ưu chiến lược truyền thông trên các nền tảng.
Xây dựng và duy trì quan hệ với báo chí, KOLs, đối tác truyền thông.
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động PR, sự kiện truyền thông.
Quản lý khủng hoảng truyền thông (nếu có).
Xây dựng, phát triển và quản lý team truyền thông - marketing.
Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội nhóm.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh, vận hành và đào tạo để đảm bảo hiệu quả truyền thông.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông, Digital Marketing.
03 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Quản lý truyền thông - marketing là lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm công tác Truyền thông – Marketing ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Hiểu biết sâu về Digital Marketing, Branding, Quản lý nội dung, PR.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing.
Kỹ năng viết và xây dựng nội dung sáng tạo.
Am hiểu về tâm lý khách hàng, đặc biệt là nhóm doanh nhân, chủ doanh nghiệp.
Có tư duy chiến lược, chủ động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Đề xuất các khóa đào tạo phù hợp để nâng cao năng lực chuyên môn
Tham gia hội thao, tiệc hằng năm cùng Công ty.
Được tham gia vào hệ sinh thái của tập đoàn CVG SHARK GROUP do thầy Ngô Minh Tuấn sáng lập.
Lương thưởng: từ 15.000.000đ đến 18.000.000đ (+ thưởng theo hiệu quả công việc)
Lương thưởng
Chế độ: BHXH, BHYT, ... theo quy định của Nhà nước.
Chế độ
Thưởng: thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, ...
Thưởng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 141 Thôn Hoà Thành, Xã Hoà Đông, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

