Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể.

- Lập kế hoạch và quản lý tính hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

- Tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới.

- Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí và hiệu quả.

- Phân tích, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

- Phối hợp với các bộ phận để tổ chức sự kiện và chương trình khuyến mãi.

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h30-17h30 ( nghỉ trưa 12h-13h)

Thứ 7 làm việc cách tuần ( 2 Thứ 7/tháng)

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm Marketing và truyền thông trong ngành F&B, ứng viên có kinh nghiệm làm agency là một lợi thế.

- Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, lập kế hoạch và phân tích dữ liệu tốt.

- Am hiểu thị trường F&B, xu hướng tiêu dùng, và các kênh truyền thông.

• Quyền Lợi:

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Mức thu nhập hấp dẫn.(Từ 30-35tr)

Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin