Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch trên digital marketing.

- Lên kế hoạch theo từng tháng để hoàn thành KPI của chung cả phòng

- Quản lý Fanpage, Kênh Youtube, Instagram, Zalo, Website, Tài khoản quảng cáo công ty.

- Quản lý các nhân viên làm việc với nhau hiệu quả, phân chia nhiệm vụ và đúng tiến độ tăng hiệu quả kênh Digital . (Thiết kế, lên post , chạy quảng cáo , tối ưu quảng cáo,…)

- Xây dựng ngân sách marketing hàng năm. Quản lý, phân bổ và kiểm soát ngân sách đã được duyệt.

- Tối ưu hóa, nghiên cứu hành vi, sở thích khách hàng, giám sát, phân tích, đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động, để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả của các chiến dịch các kênh quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, Youtube, Instagram, Tiktok, Zalo …)

- Phối hợp với các trưởng phòng khác xây dựng quy trình phối hợp trong các hoạt động Digital marketing

- Phối hợp cùng Phòng Media, lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và đề xuất, thực hiện các nội dung Fanpage, Website, Viết báo,...

- Phát triển hệ thống KPI đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch của các nhân viên trong Phòng

- Giám sát và báo cáo Ban TGĐ tình hình thực hiện công việc của các nhân viên trong bộ phận Digital Marketing

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Truyền Thông, Marketing và các lĩnh vực tương tự

- Có kinh nghiệm 1- 3 năm ở vị trí TP Digital và các vị trí tương đương (ưu tiên trong lĩnh vực Thẩm mỹ, y tế,…)

- Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm,…

Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MEDIVA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng như "nấc thang lên thiên đường"

+ Môi trường làm việc trẻ trung, thế hệ GenZ "xâm chiếm"

+ Văn phòng làm việc view "triệu đô", tiện ích full option

+ Du lịch hàng năm 2 lần cho team "mê xê dịch"

+ Các quyền lợi khác theo đúng bộ luật lao động hiện hành

