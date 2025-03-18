Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing để phát triển thương hiệu, dịch vụ của Công ty.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing để phát triển thương hiệu, dịch vụ của Công ty.

Lập kế hoạch thường niên, chi tiết hàng tháng, bao gồm phát triển, thực hiện các chiến lược tiếp thị, các hoạt động và ngân sách cho năm kế tiếp.

Thu hút khách hàng tiềm năng trên mọi phương tiện truyền thông xã hội

Quản lý nhân sự: Quản lý, điều hành, giám sát và chịu trách nhiệm về công việc của nhân viên thuộc bộ phận Marketing.

Xây dựng kế hoạch Marketing, theo định hướng phát triển và chiến lược Marketing trong từng giai đoạn;

Xây dựng hình ảnh và định hướng phát triển thương hiệu của Công ty;

Tham mưu đề xuất xây dựng chiến lược, kế hoạch các kênh truyền thông, quảng cáo online bao gồm Website, Facebook, Google, Youtube, Zalo, Instagram, sàn thương mại điện tử, shopppe, Lazada, Amazon, Tabao,... và các kênh truyền thông, quảng cáo khác của công ty. Truyền thông offline bao gồm các chương trình giới thiệu sản phẩm tại các buổi hội chợ, tọa đàm kinh tế, trung tâm thương mại hàng hóa,... hoặc các sự kiện thường niên của công ty.

Lên ngân sách Kinh doanh, truyền thông & marketing, trình Ban lãnh đạo duyệt;

Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động Marketing cho Tổng Giám Đốc theo tuần, tháng, năm;

Báo cáo, đề xuất các phương án mới, hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh thu.

Chịu trách nhiệm và tham mưu cho BGĐ mọi hoạt động liên quan đến hoạt động Marketing phù hợp với định hướng của Công ty.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để xác lập ngân sách, chi phí marketing hàng năm.

Nghiên cứu và phân tích thị trường và nắm bắt xu hướng ( khách hàng và đối thủ,...), định vị thương hiệu, sản phẩm.

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị thương hiệu và các ngành liên quan.

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị thương hiệu và các ngành liên quan.

Khả năng sử dụng vi tính: Tốt

Kỹ năng marketing social

Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên biết tiếng anh

Kinh nghiệm công việc: Ưu tiên có kinh nghiệm marketing online.

Tại Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam

