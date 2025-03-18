Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, thực hiện và đo lường tất cả các chiến dịch digital marketing, bao gồm SEO/SEM/Facebook / Email... cũng như liên tục thử nghiệm và tối ưu các chiến dịch.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để nắm bắt các mục tiêu kinh doanh của công ty và lên kế hoạch, đề xuất các chiến lược phù hợp với KPI và ngân sách
Đo lường và báo cáo kết quả của tất cả các chiến dịch digital marketing và đánh giá dựa trên các mục tiêu được đề ra
Xây dựng và tối ưu hóa hành trình của người dùng của công ty trên các nền tảng kỹ thuật số
Nắm bắt và đánh giá các xu hướng và công nghệ mới, qua đó đề xuất những đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của công ty
Phối hợp với các agency và đối tác, nhà cung cấp khác để triển khai các liên quan nếu cần

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trình độ Đại học.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Ứng viên có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về Marketing là điểm cộng
Kinh nghiệm 4+ năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing
Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về các nền tảng Social Media, SEO, SEM, thương mại điện tử, web analytics
Có khả năng làm việc, phối hợp đội nhóm tốt. Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán, sáng tạo với tinh thần cởi mở, học hỏi nhanh nhẹn
Tiếng Anh thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25-30tr/tháng với vị trí TBP Marketing
Thưởng: Theo quy định công ty
Chế độ tăng lương: Theo quy định công ty
Thời gian làm việc: Theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

