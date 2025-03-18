Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhận kế hoạch marketing từ ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch.

Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

Cùng team xây dựng, phát triển ý tưởng các kế hoạch quảng cáo, truyền thông, PR, marketing trên các nền tảng.

Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép.

Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của team content.

Quản lý phân bổ và lên kế hoạch công việc cho Team theo chiến dịch Bán hàng và của Team Marketing.

Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách.

Nghiên cứu thị trường, các hoạt động của các Fanpage cạnh tranh, tìm hiểu và nắm bắt thị trường CNTT chuyển đổi số, tổng đài, zalo OA…

Xử lý các vấn đề rủi ro trong quá trình chạy quảng cáo.

Và các yêu cầu khác của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Trưởng phòng Marketing.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu/sản phẩm liên quan tới lĩnh vực CNTT.

Ưu tiên ứng viên

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Thường xuyên cập nhật xu hướng

Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc

Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt

Hiểu biết mảng CNTT chuyển đổi số là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 15tr trở lên (thương lượng tùy theo năng lực) + Hoa hồng doanh thu

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định.

Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm.

Chương trình team building hàng năm.

Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và làm 2 ngày thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9

