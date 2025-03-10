Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, Tòa Epic Tower, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch & xây dựng chiến lược Marketing
Hoạch định chiến lược tiếp thị phù hợp cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
Lập ngân sách hoạt động marketing, trình duyệt ngân sách và chịu trách nhiệm quản lý việc thu chi trong phạm vi ngân sách được duyệt
Xây dựng kế hoạch tiếp thị, đưa ra giải pháp và quản lý việc thực hiện các kế hoạch đã lập. Các kế hoạch và giải pháp tiếp thị cần tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Nghiên cứu chiến lược phát triển quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp
Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số.
Thực hiện, quản lý chiến lược Marketing cho công ty
Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động tiếp thị sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, đồng thời đảm bảo vận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng giúp tăng trưởng doanh số, phát triển thị trường.
Phối hợp với bộ phận liên quan để xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp.
Xây dựng và hoàn thiện các kênh truyền thông trên nền tảng online
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Tiktok, Youtube…
Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp.
Cập nhật insight của người dùng thường xuyên.
Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads, SEO & SEM trên các kênh.
Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số.
Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.
Lên kế hoạch và quản lý hiệu quả các hoạt động marketing truyền thống như hội chợ, sự kiện, triển lãm ….
Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ và hoạt động của phòng Marketing
Nhận target Sales Leads, cơ hội tiếp cận khách hàng lớn và các agents nước ngoài
Tìm kiếm huấn luyện nhân viên cấp dưới
Phân công công việc, theo sát tiến độ thực hiện
Phân bổ và quản lý ngân sách được duyệt
Phân tích và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng tới BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, Các ngành liên quan Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh
Kiến thức & Kinh nghiệm
Chuyên môn: Digital Marketing, Brand Marketing, Trade Maketing…
Hiểu về công nghệ và ứng dụng AI trong các hoạt động Marketing hiện đại
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc Marketing
Có kinh nghiệm xây kế hoạch launching sản phẩm (là dịch vụ)
Có thế mạnh về Digital Marketing (70%) & truyền thông thương hiệu (30%)
Chịu áp lực công việc, di chuyển nếu có điều động
Khả năng hòa nhập văn hóa, thích nghi tốt, phù hợp môi trường trẻ năng động.
Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề như chuyển phát nhanh, logistics là lợi thế
Kỹ năng: giao tiếp tốt, phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học
Kỹ năng quản lý rõ ràng, hệ thống và logic
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu
Có tầm nhìn chiến lược và tư duy phân tích
Tiếng Anh thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực
Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ như 1/5, 2/9, Trung thu, Tết Dương, Tết Âm (1-4 tháng lương).
Phụ cấp cơm trưa.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

