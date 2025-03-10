Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, Tòa Epic Tower, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch & xây dựng chiến lược Marketing

Hoạch định chiến lược tiếp thị phù hợp cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.

Lập ngân sách hoạt động marketing, trình duyệt ngân sách và chịu trách nhiệm quản lý việc thu chi trong phạm vi ngân sách được duyệt

Xây dựng kế hoạch tiếp thị, đưa ra giải pháp và quản lý việc thực hiện các kế hoạch đã lập. Các kế hoạch và giải pháp tiếp thị cần tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghiên cứu chiến lược phát triển quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp

Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số.

Thực hiện, quản lý chiến lược Marketing cho công ty

Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động tiếp thị sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, đồng thời đảm bảo vận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng giúp tăng trưởng doanh số, phát triển thị trường.

Phối hợp với bộ phận liên quan để xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp.

Xây dựng và hoàn thiện các kênh truyền thông trên nền tảng online

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Tiktok, Youtube…

Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp.

Cập nhật insight của người dùng thường xuyên.

Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads, SEO & SEM trên các kênh.

Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số.

Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.

Lên kế hoạch và quản lý hiệu quả các hoạt động marketing truyền thống như hội chợ, sự kiện, triển lãm ….

Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ và hoạt động của phòng Marketing

Nhận target Sales Leads, cơ hội tiếp cận khách hàng lớn và các agents nước ngoài

Tìm kiếm huấn luyện nhân viên cấp dưới

Phân công công việc, theo sát tiến độ thực hiện

Phân bổ và quản lý ngân sách được duyệt

Phân tích và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng tới BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, Các ngành liên quan Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh

Kiến thức & Kinh nghiệm

Chuyên môn: Digital Marketing, Brand Marketing, Trade Maketing…

Hiểu về công nghệ và ứng dụng AI trong các hoạt động Marketing hiện đại

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc Marketing

Có kinh nghiệm xây kế hoạch launching sản phẩm (là dịch vụ)

Có thế mạnh về Digital Marketing (70%) & truyền thông thương hiệu (30%)

Chịu áp lực công việc, di chuyển nếu có điều động

Khả năng hòa nhập văn hóa, thích nghi tốt, phù hợp môi trường trẻ năng động.

Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề như chuyển phát nhanh, logistics là lợi thế

Kỹ năng: giao tiếp tốt, phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học

Kỹ năng quản lý rõ ràng, hệ thống và logic

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu

Có tầm nhìn chiến lược và tư duy phân tích

Tiếng Anh thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực

Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ như 1/5, 2/9, Trung thu, Tết Dương, Tết Âm (1-4 tháng lương).

Phụ cấp cơm trưa.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

