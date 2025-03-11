Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 11 Huy Du, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể nhằm nâng cao thương hiệu và doanh số của công ty.

Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động Marketing bao gồm Digital Marketing, SEO, quảng cáo, PR, sự kiện, truyền thông,...

Quản lý và tối ưu ngân sách Marketing nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển chiến lược nội dung và hình ảnh thương hiệu.

Theo dõi, phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất chiến lược.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

Báo cáo kết quả hoạt động Marketing định kỳ cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Hiểu biết sâu rộng về Digital Marketing, SEO, Google Ads, Facebook Ads, và các kênh truyền thông khác.

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và tổ chức công việc hiệu quả.

Tư duy chiến lược, sáng tạo, linh hoạt trong cách tiếp cận thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ tốt.

Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 - 25 triệu, thưởng theo hiệu quả công việc (Thỏa thuận khi phỏng vấn)

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global

