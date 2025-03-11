Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Xây dựng chiến lược Marketing cho Beauty Summit (truyền thông trước, trong và sau sự kiện).

Triển khai quảng bá trên các nền tảng (social media, báo chí, KOLs, quảng cáo digital).

Phối hợp với team Sales để thu hút nhà tài trợ, đối tác.

Lên kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing.

Giám sát quá trình tổ chức sự kiện, đảm bảo hình ảnh thương hiệu

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức sự kiện làm đẹp, thời trang hoặc hội nghị chuyên ngành.

Chuyên môn: Hiểu biết sâu về branding, content marketing, PR, digital marketing, influencer marketing và truyền thông sự kiện.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng : 20.000.000 - 25.000.000 + thưởng dự án

Phụ cấp: 35.000/ ngày

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,..

