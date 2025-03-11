Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Xây dựng chiến lược Marketing cho Beauty Summit (truyền thông trước, trong và sau sự kiện).
Triển khai quảng bá trên các nền tảng (social media, báo chí, KOLs, quảng cáo digital).
Phối hợp với team Sales để thu hút nhà tài trợ, đối tác.
Lên kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing.
Giám sát quá trình tổ chức sự kiện, đảm bảo hình ảnh thương hiệu
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức sự kiện làm đẹp, thời trang hoặc hội nghị chuyên ngành.
Chuyên môn: Hiểu biết sâu về branding, content marketing, PR, digital marketing, influencer marketing và truyền thông sự kiện.
Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 20.000.000 - 25.000.000 + thưởng dự án
Phụ cấp: 35.000/ ngày
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
