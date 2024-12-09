Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 27 Phi Bình 5, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Tổ chức, quản lý và điều hành, giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động của một trong số các team Marketing (content, video/hình ảnh (media), SEO website...).
- Xây dựng kế hoạch làm việc cho đội nhóm, triển khai công việc hiệu quả.
- Giám sát việc thực hiện, duyệt các nội dung.
- Báo cáo và đánh giá hoạt động đã thực hiện.
- Đào tạo đội ngũ, tuyển dụng đội ngũ.
- Nghiên cứu, đề xuất các chiến lược cho đội ngũ hoạt động hiệu quả, đo lường các chỉ số.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

VỀ PHẨM CHẤT, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có những phẩm chất sau:
+ Tin tưởng vào định hướng, tư duy chiến lược của Trung tâm
+ Có TÂM với công ty, với tổ chức, với công việc.
+ Tỉ mỉ, làm việc chi tiết, kỹ tính.
+ Tận tâm, chủ động, nhận trách nhiệm trong công việc.
+ Yêu thương, hỗ trợ đồng đội.
+ Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và khao khát phát triển bản thân.
+ Trung thực, khiêm tốn.
+ Bạn nào hay nhảy việc xin đừng apply.
VỀ KỸ NĂNG, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có những yếu tố sau:
+ Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
+ Có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, Marketing.
+ Kỹ năng giao tiếp tốt
+ Có khả năng lãnh đạo, quản lý, giám sát, triển khai công việc
+ Có tư duy thẩm mỹ tốt, tính sáng tạo cao
+ Hiểu về marketing, có kinh nghiệm làm marketing online và marketing truyền thống
+ Có khả năng làm việc độc lập, triển khai và chịu trách nhiệm
+ Thành thạo trong việc lập, triển khai, thực hiện, giám sát các dự án marketing

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: Lương cứng từ 09 – trên 20 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc (Thu nhập từ 10 đến 20 triệu trở lên).
+ Thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết, đặc biệt thưởng du lịch nước ngoài nếu làm tốt.
+ Chia sẻ cổ phần, lợi nhuận theo sự cống hiến cho Công ty.
+ Tăng lương nếu làm tốt và phù hợp với Văn hóa Công ty.
+ Ghi nhận thành tích và nỗ lực và thưởng theo mô hình OKRs.
+ Được trau dồi kỹ năng lãnh đạo và cơ hội thăng tiến lên làm các chức vụ cao hơn như Giám đốc Marketing, Giám đốc Chi nhánh, CEO của Công ty. Lộ trình thăng tiến và khung năng lực rõ ràng.
+ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
+ Ở WISE có văn hóa học tập phát triển liên tục. Được học tập và phát triển bản thân không ngừng. Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi đào tạo. Được đào tạo mà vẫn hưởng lương.
+ Môi trường văn hóa “WISE là một gia đình”, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm, trung thực, chủ động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 146 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

