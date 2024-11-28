Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Atomi Digital

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà LPBank 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược, quản lý các hoạt động marketing cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty lĩnh vực thanh toán, ngân hàng số.
Xây dựng chính sách quảng bá sản phẩm dịch vụ, kế hoạch tiếp cận khách hàng và chiến lược marketing.
Nghiên cứu, phân tích dự báo thị trường và các đối thủ cạnh tranh.
Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp các đối tác, khách hàng để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ, thuyết phục ký kết hợp đồng/thỏa thuận hợp tác.
Phối hợp đội kỹ thuật để nắm bắt, kịp thời cập nhật về sản phẩm, công nghệ của công ty cũng như tham mưu lãnh đạo về định hướng phát triển sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chính quy, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing sản phẩm, dịch vụ CNTT, có kinh nghiệm marketing trong lĩnh vực Fintech/dịch vụ thanh toán là lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và phát triển nhân tài.
Kỹ năng phân tích, hoạch định chiến lược marketing, và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ.
Am hiểu về ngành công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính và các xu hướng công nghệ mới.
Tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và đổi mới.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tính trung thực, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương 13, Thưởng Tết từ 1-3 tháng lương.
Phụ cấp xăng xe, cơm trưa và cơ chế hoa hồng hấp dẫn.
Review lương tối thiểu 1 lần/năm.
Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm.
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.
Khám sức khỏe định kì hàng năm.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

