Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, giám sát quá trình tuyển dụng.
- Hướng dẫn, phối hợp thực thi các chính sách phúc lợi, lương thưởng của Công ty nhằm thu hút và duy trì nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự cho nhân viên Công ty
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
- Tham mưu cho BLĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
- Tham mưu đề xuất cho BLĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự.
- Tham mưu cho BLĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BLĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, công tác nhân sự.
- Đề xuất, góp phần vào việc cải tiến liên tục các hoạt động nhân sự của Công ty nhằm tối ưu hóa ngân sách, đồng thời giúp Công ty tuân thủ luật định và các tiêu chuẩn nhân sự.
- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành: Nhân Sự, QTKD, Luật ...
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự và 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 500 - 1.000 nhân sự
- Mạnh về C&B, giải quyết chế độ cho người lao động
- Khả năng thực hiện các chương trình văn hóa, phong trào cho cán bộ nhân viên
- Kỹ năng hoạch định & giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt
- Trung thực, chủ động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc); Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên; Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Lương: Theo thỏa thuận
Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô Building, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

