Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 587 Quốc Lộ 13, Khu Phố Nguyễn Trãi, Phường lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác Xây dựng môi trường làm việc tích cực Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Học vấn & kiến thức chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Có kiến thức chuyên sâu và được thực hành về luật lao động, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu

2.2. Kinh nghiệm:

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác hành chính - nhân sự.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương Tiền lương là vấn đề khiến nhiều ứng viên quan tâm nhất khi ứng tuyển một công việc mới. ... Chế độ phúc lợi, đãi ngộ ... Tiền thưởng ... Cơ hội phát triển chuyên môn ... Cơ hội thăng tiến ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang

