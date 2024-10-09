Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang
- Bình Dương: 587 Quốc Lộ 13, Khu Phố Nguyễn Trãi, Phường lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thuận An
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên
Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
Xây dựng môi trường làm việc tích cực
Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên
Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự
Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên
Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
Xây dựng môi trường làm việc tích cực
Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên
Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự
Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Có kiến thức chuyên sâu và được thực hành về luật lao động, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu
2.2. Kinh nghiệm:
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác hành chính - nhân sự.
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Tiền lương Tiền lương là vấn đề khiến nhiều ứng viên quan tâm nhất khi ứng tuyển một công việc mới. ...
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ ...
Tiền thưởng ...
Cơ hội phát triển chuyên môn ...
Cơ hội thăng tiến ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI