Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Quản lý và điều hành toàn bộ công tác Nhân sự - Hành chính.

Quản lý và điều hành toàn bộ công tác Nhân sự - Hành chính.

Tham gia các công việc chung về tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật,…

Tổ chức tuyển dụng, ký kết HĐLĐ, chấm dứt hợp đồng.

Đảm bảo các thủ tục về bảo hiểm, phúc lợi, chế độ, chính sách,…

Giám sát, đánh giá hiệu suất làm việc và đề xuất các chính sách nhân sự phù hợp.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết đội ngũ nhân sự.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Biết tiếng Trung: 4 kỹ năng.

Biết tiếng Trung: 4 kỹ năng.

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng về Luật, Hành Chính - Nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc từ 3-5 năm tại vị trí tương đương.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Khả năng tổ chức, lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình, giải trình tốt.

Có khả năng chịu áp lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Là người quyết đoán, trung thực, hiệu quả trong công việc, bảo mật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ nơi ở cho ứng viên.

Công ty chi trả toàn bộ chi phí khi đi công tác (bao gồm ăn, ở, đi lại).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng làm việc như máy tính, điện thoại, sổ tay, văn phòng phẩm,..

