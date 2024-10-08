Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích thị trường xác định cơ hội, thách thức trong kinh doanh. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện nhằm gia tăng doanh số, lợi nhuận theo mục tiêu được duyệt. Thiết lập, duy trì, và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Thực hiện tìm kiếm khách hàng, chào hàng, đấu thầu, đàm phán ký hết hợp đồng và phối hợp triển khai dự án. Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing và tổ chức thực hiện các chiến dịch một cách hiệu quả, nâng cao nhận diện thương hiệu. Tiếp nhận, phản hồi và phối hợp giải quyết các thắc mắc, khiếu nại dịch vụ từ khách hàng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khảo sát dịch vụ khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ, đề xuất phương án cải thiện dịch vụ. Xây dựng và triển khai KPI cho CBNV phòng Phát triển kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh và Ban Tổng Giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/ Thương mại/ Marketing. Tiếng Anh: 4 kỹ năng. Tin học văn phòng thành thạo. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng phát triển kinh doanh và 03 năm tại vị trí Nhân viên phát triển kinh doanh. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ngành vận tải. Kỹ năng quản lý nhân sự; giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nhạy bén với yêu cầu/ thay đổi của khách hàng. Linh hoạt xử lý tình huống; trung thực, điềm tĩnh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập THỎA THUẬN theo năng lực; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe hàng năm; Hưởng 12 ngày phép năm; Hỗ trợ tiền cơm trưa , gửi xe ; Tham gia các hoạt động team building (tùy vào hoạt động kinh doanh hàng năm) Ngày nghỉ Lễ/ Tết: Tuân theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

