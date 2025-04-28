Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải
- Hà Nội: Lô DM 2*7, Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, xử lý dữ liệu và lưu trữ các chứng từ kế toán từ các giao dịch hàng ngày
Lập các chứng từ thu, chi, xuất hóa đơn bán hàng… để đảm bảo không có sự thiếu sót khi có phát sinh
Kiểm tra tính hợp lệ: Trước khi nhập vào sổ kế toán, kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo hợp lệ
Quản lý và kiểm soát công nợ: Theo dõi công nợ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Kê khai thuế: Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế, bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp,… theo yêu cầu của cơ quan thuế
Kê khai và đối chiếu hóa đơn chứng từ trong tháng, đảm bảo tính hợp lệ
Tính toán lương và chi phí bảo hiểm, các khoản phụ cấp cho nhân viên
Xác định giá trị hàng hóa và dịch vụ: Tính toán giá trị tồn kho, khấu hao tài sản cố định của công ty
Chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo quản trị để phục vụ yêu cầu từ cấp trên.
Theo dõi và nộp các khoản thuế đúng hạn, bao gồm thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp,…
Phối hợp với kế toán trưởng lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kiểm kê đối chiếu chứng từ, hóa đơn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tổ chức, sắp xếp công việc hợp lý
Có khả năng tư duy vả phản biện, chịu được áp lực công việc
Có bằng Cao đẳng, Đại học về chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên
Có tinh thần ham học hỏi, tích cực cập nhật các thông tư, quyết định mới từ các cơ quan ban hành.
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Chế độ phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn theo quy định riêng của Công ty
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm
Các chế độ khác theo Luật Lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
