Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô DM 2*7, Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, xử lý dữ liệu và lưu trữ các chứng từ kế toán từ các giao dịch hàng ngày

Lập các chứng từ thu, chi, xuất hóa đơn bán hàng… để đảm bảo không có sự thiếu sót khi có phát sinh

Kiểm tra tính hợp lệ: Trước khi nhập vào sổ kế toán, kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo hợp lệ

Quản lý và kiểm soát công nợ: Theo dõi công nợ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Kê khai thuế: Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế, bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp,… theo yêu cầu của cơ quan thuế

Kê khai và đối chiếu hóa đơn chứng từ trong tháng, đảm bảo tính hợp lệ

Tính toán lương và chi phí bảo hiểm, các khoản phụ cấp cho nhân viên

Xác định giá trị hàng hóa và dịch vụ: Tính toán giá trị tồn kho, khấu hao tài sản cố định của công ty

Chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo quản trị để phục vụ yêu cầu từ cấp trên.

Theo dõi và nộp các khoản thuế đúng hạn, bao gồm thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp,…

Phối hợp với kế toán trưởng lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kiểm kê đối chiếu chứng từ, hóa đơn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đọc và phân tích dữ liệu để đưa ra các nhận định cũng như định hướng về mặt kinh tế và tài chính doanh nghiệp

Biết tổ chức, sắp xếp công việc hợp lý

Có khả năng tư duy vả phản biện, chịu được áp lực công việc

Có bằng Cao đẳng, Đại học về chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên

Có tinh thần ham học hỏi, tích cực cập nhật các thông tư, quyết định mới từ các cơ quan ban hành.

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6) Nghỉ Thứ 7, chủ nhật

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Chế độ phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn theo quy định riêng của Công ty

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm

Các chế độ khác theo Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hải

