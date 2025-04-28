Tuyển Backend Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và phát triển backend services sử dụng PHP, Nodejs

Xây dựng và tối ưu hóa RESTful APIs cho ứng dụng mobile

Phát triển và duy trì microservices cho việc xử lý và phân tích dữ liệu.

Tích hợp và triển khai các model ML/AI vào production.

Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu.

Xây dựng hệ thống xử lý real-time và batch processing.

Đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật của hệ thống.

Phối hợp với đội AI Engineering trong việc tối ưu hóa model deployment.

Có kinh nghiệm Golang, Python là 1 lợi thế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí backend

Kinh nghiệm làm việc với các dự án AI/ML là một lợi thế.

Hiểu biết về system design và performance optimization.

Kinh nghiệm với testing (unit tests, integration tests).

Kỹ năng debug và problem-solving xuất sắc.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Thành thạo PHP, Nodejs và các framework backend liên quan.

Kinh nghiệm sâu với SQL và NoSQL databases.

Kiến thức về microservices architecture.

Kinh nghiệm với message queues (RabbitMQ, Kafka).

Thành thạo Docker và container orchestration (Kubernetes).

Kinh nghiệm với cloud platforms (AWS/GCP/Azure).

Hiểu biết về ML/AI deployment và serving, bigdata

Kinh nghiệm với CI/CD và DevOps practices.

Tại Zitga studios Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm; xét tăng lương theo năng lực max 4 lần/năm.

Thưởng hiệu suất kinh doanh theo quý .

Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN.

Thời gian làm việc: 7 tiếng/ ngày (9h-17h30; nghỉ trưa 1h30’)

Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động;

Đóng bảo hiểm PVI kèm 01 người thân;

Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zitga studios

