Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯỜNG QUANG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 01, ngõ 750 Kim Giang, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Ghi chép đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các giao dịch tài chính của doanh nghiệp vào sổ sách kế toán.

Tiếp nhận và kiểm soát hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, các tài liệu liên quan đến công việc.

Tạo các phiếu thu - chi; phiếu xuất - nhập kho; theo dõi sổ sách kế toán, xử lý các chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Lập, kê khai và nộp tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN...

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo quý/năm.

Kiểm soát phần công nợ các nhà cung cấp.

Tập hợp các dữ liệu lên báo cáo lãi lỗ hàng tháng.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các giao dịch tài chính.

Kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán với các chứng từ gốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán-tài chính.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.

Nắm vững và am hiểu về các Chuẩn mực Kế toán, Luật Kế toán, Luật quản lý Thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯỜNG QUANG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng

Thử việc 01 tháng.

Đóng BHXH theo quy định nhà nước.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng công ty, du lịch hàng năm.

Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯỜNG QUANG PHÁT

