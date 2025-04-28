Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NV5B1
- 16 (P2
- 16),KĐT mới Garden City, Thạch Bàn, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định.
Kiểm soát công nợ, chi phí, thu chi nội bộ.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan khác.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN
