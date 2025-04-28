Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV5B1 - 16 (P2 - 16),KĐT mới Garden City, Thạch Bàn, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

Kiểm soát công nợ, chi phí, thu chi nội bộ.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của quản lý.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÚ CƯNG PETHAVEN

