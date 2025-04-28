Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Intalent làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Intalent làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Intalent
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công Ty TNHH Intalent

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Intalent

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FLC Lê Đức Thọ (tòa Văn Phòng), Ngõ 60 Dương Khuê, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Nghiên cứu, tìm kiếm các ứng viên khi có yêu cầu của công ty.
Lưu trữ và quản lý nguồn thông tin ứng viên hiệu quả.
Hỗ trợ các thành viên khác trong team để đạt được KPI cá nhân và KPI Team

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm về tuyển dụng mảng bất kì
Tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực và các ngành có liên quan Nhân sự
Định hướng phát triển về tuyển dụng lâu dài
Chăm chỉ và có tính trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc tốt

Tại Công Ty TNHH Intalent Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ + Lương trách nhiệm + Thưởng nóng, thưởng dự án…
Ứng viên sẽ có 1-2 tuần đào tạo chuyên sâu kiến thức tuyển dụng IT khi thử việc tại Công ty. Trong thời gian thử việc, tuyển thành công 1 UV sẽ được lên chính thức và được thưởng theo cơ chế.
ĐẶC BIỆT: Thử việc tại công ty có cơ hội được xét lên chính thức sau 1-2 tháng thử việc khi đạt KPI cá nhân (Review lại lương sau khi lên chính thức).
Cơ hội phát triển:
Được đào tạo chuyên sâu về Tuyển dụng (đặc biệt tuyển dụng IT) bởi đội ngũ tài năng giàu kinh nghiệm, tiếp cận và khai thác thị trường toàn cầu.
Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, đam mê và có lý tưởng lớn.
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển
Cơ hội phát triển làm Team Leader sau 3 – 6 tháng làm việc tại HS Việt Nam.
Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm…
Thưởng hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty.
Có cơ hội tiếp xúc, hỗ trợ các đơn vị tập đoàn hàng đầu Việt Nam như: Vingroup, FPT, CMC,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Intalent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Intalent

Công Ty TNHH Intalent

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 16, ngách 22, ngõ 234 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

