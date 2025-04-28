Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH UNISOFTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A201 - BT2B dự án nhà ở - KĐT Mễ Trì Thượng, Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xác định nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban/bộ phận.

Lập và triển khai kế hoạch theo quy trình tuyển dụng.

Tạo nguồn và khai thác hiệu quả các nguồn kênh tuyển dụng.

Xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu tuyển dụng và trải nghiệm ứng viên.

Khảo sát thị trường lao động, cập nhật các xu hướng tuyển dụng mới nhất, đề xuất cải tiến để tối ưu hiệu quả tuyển dụng.

Đo lường và báo cáo hiệu quả tuyển dụng định kỳ và theo yêu cầu.

Thực hiện thủ tục tiếp nhận và đào tạo hội nhập cho nhân sự mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tuyển dụng tối thiểu 2 năm tại các doanh nghiệp CNTT.

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại các đơn vị headhunt, có network rộng trong mảng IT.

Kỹ năng tin học văn phòng (Microsoft Office, Google Drive).

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Nhiệt huyết, năng động, cởi mở.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt.

Tích cực, cầu thị, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh cuối năm

Đánh giá xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại.

Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,...).

Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...

Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cởi mở.

Không gian mở, sạch sẽ, văn phòng đầy đủ tiện nghi.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Được tham gia trực tiếp vào các dự án mới, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNISOFTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin