Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hiện trường sản xuất, quản lý sản xuất theo đúng kế hoạch, đảm báo chất lượng, hiệu suất sản xuất

Dự tính nhân sự sản xuất, lên kế hoạch thống kê các vị trí làm việc

Kiểm soát chất lượng sản phẩm; tối ưu hóa quy trình sản xuất

Cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất

Khống chế và cải thiện nhân lực sản xuất và lượng nguyên vật liệu sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết tốt

Tốt nghiệp đại học trở lên

Có 5 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại các công ty chế xuất, điện tử

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc

2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định

3. Trợ cấp chuyên cần, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....

4. Có phép năm từ khi thử việc, sử dụng khi bắt đầu chuyển chính thức

5. Team building, hoạt động thường niên, .........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin