Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hiện trường sản xuất, quản lý sản xuất theo đúng kế hoạch, đảm báo chất lượng, hiệu suất sản xuất
Dự tính nhân sự sản xuất, lên kế hoạch thống kê các vị trí làm việc
Kiểm soát chất lượng sản phẩm; tối ưu hóa quy trình sản xuất
Cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất
Khống chế và cải thiện nhân lực sản xuất và lượng nguyên vật liệu sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết tốt
Tốt nghiệp đại học trở lên
Có 5 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại các công ty chế xuất, điện tử

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
3. Trợ cấp chuyên cần, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....
4. Có phép năm từ khi thử việc, sử dụng khi bắt đầu chuyển chính thức
5. Team building, hoạt động thường niên, .........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

