Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Thọ Tháp

- Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chụp hình, chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh học sinh và các sự kiện, hoạt động khác của công ty nếu có.
Quay, dựng video học sinh và các sự kiện, hoạt động khác của công ty nếu có.
Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản video hoạt động tại trường, video quảng cáo, concept hình ảnh,..
Thực hiện công việc khác được Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quay, chụp và chỉnh sửa ảnh, video tốt;
Gu thẩm mĩ tốt, bắt trend;
Có thiết bị chụp ảnh, quay video;
Sử dụng thành thạo Photoshop, Premiere, Capcut, hoặc các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác;
Chủ động, sáng tạo trong công việc;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (tùy năng lực, kinh nghiệm).
Chế độ lương tháng 13, xét nâng lương định kỳ;
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được hưởng chế độ phụ cấp ăn trưa tại trường;
Nghỉ phép 12 ngày/ năm và nghỉ hè 1-2 tuần được hưởng lương;
Chế độ du lịch hàng năm đối với nhân viên full-time;
Được giảm học phí của con tại HWS và hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công bằng, có cơ hội được thử thách, ghi nhận, và coi trọng phát triển từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

