Tuyển Truyền thông TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

Truyền thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường THPT Trí Đức

- Ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nhân viên truyền thông:
– Đề xuất các ý tưởng, xây dựng triển khai các chiến dịch và nội dung truyền thông thương hiệu Nhà trường.
– Lên kế hoạch chi tiết về bài viết, nội dung (hình ảnh, video clip), trên các nền tảng khác nhau: Website, Fanpage, Instagram, Tiktok, Youtube...
– Phát triển nội dung trên website – Đảm bảo tính chuẩn SEO của các tin bài.
– Đề xuất ý tưởng, nội dung xây dựng các ấn phẩm truyền thông: nội san, kỉ yếu,..
– Phối hợp với các bộ phận khác tổ chức sự kiện chung của Nhà trường.
– Đưa ra báo cáo hiệu quả công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Nhân viên Marketing:
– Tham gia xây dựng kế hoạch, chiến lược truyền thông - Marketing ngắn hạn, dài hạn và ngân sách thực hiện cho các hoạt động Marketing nhằm lan tỏa và phát triển thương hiệu Nhà trường.
– Quản lý ngân sách cho các hoạt động Marketing, kiểm soát và đảm bảo ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả.
– Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing như SEO/SEM, Social Marketing, online advertising.....
– Đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch triển khai công tác truyền thông cho các hoạt động, sự kiện của Nhà trường.
– Nghiên cứu xu thế Marketing thị trường, thực hiện phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động MarketingOnline và Offline phù hợp với từng giai đoạn.
– Theo dõi và báo cáo tiến độ, kết quả của các chiến dịch truyền thông đang diễn ra.
– Phối hợp với các bộ phận tổ chức các sự kiện chung của Nhà trường.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/ Nữ tuổi từ 22-35.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền Thông, Ngữ văn, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ học hoặc có liên quan.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Báo chí – Truyền Thông Marketing, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các tổ chức giáo dục.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến có trách nhiệm với công việc.
- Có kĩ năng dựng video, chụp ảnh, thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực.
- Làm việc trong môi trường giáo dục chất lượng cao; chuyên nghiệp; nhiều cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến nhanh.
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam (được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,..) và theo quy định của Nhà trường.
- Có bữa trưa miễn phí tại Trường.
- Có chỗ ở nội trú (miễn phí) nếu có nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố 5 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

