Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần King&Queen Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần King&Queen Group
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty Cổ phần King&Queen Group

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ phần King&Queen Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1B Ngách 19 Ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn các học viên thực hiện các điệu nhảy thịnh hành, phù hợp với xu hướng và thị hiếu hiện tại.
Thiết kế các bài nhảy sáng tạo, ngắn gọn, dễ học, giúp học dễ dàng thu hút và tăng tương tác.
Đảm bảo các bài nhảy có độ khó phù hợp, nhấn mạnh phong cách.
Tạo môi trường học tập thân thiện, vui vẻ, khuyến khích học viên phát huy phong cách riêng và sự tự tin trước ống kính.
Hỗ trợ học viên quay video, tư vấn các góc quay đẹp để đạt hiệu quả tối đa cho từng video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc biên đạo các bài nhảy ngắn cho TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác là 1 lợi thế.
Am hiểu xu hướng nhảy và âm nhạc trên TikTok, thường xuyên cập nhật các bài nhảy mới.
Kỹ năng biên đạo sáng tạo, có thể tạo ra các động tác đơn giản nhưng nổi bật.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, truyền cảm hứng, đặc biệt với các bạn trẻ muốn trở thành idol.
Linh hoạt về thời gian và có khả năng làm việc trong môi trường năng động.
Nghiêm túc, kỷ luật, đúng giờ

Tại Công ty Cổ phần King&Queen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: trên 10 triệu + Phụ cấp.
Lương cơ bản
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.
Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, có cơ hội phát triển trong lĩnh vưc giải trí
Được hỗ trợ thiết bị và không gian quay video, thuận tiện cho việc giảng dạy và luyện tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần King&Queen Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần King&Queen Group

Công ty Cổ phần King&Queen Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 5B Ngách 4/7, Tổ 4, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

