Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần King&Queen Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1B Ngách 19 Ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Hà Đông

Hướng dẫn các học viên thực hiện các điệu nhảy thịnh hành, phù hợp với xu hướng và thị hiếu hiện tại.

Thiết kế các bài nhảy sáng tạo, ngắn gọn, dễ học, giúp học dễ dàng thu hút và tăng tương tác.

Đảm bảo các bài nhảy có độ khó phù hợp, nhấn mạnh phong cách.

Tạo môi trường học tập thân thiện, vui vẻ, khuyến khích học viên phát huy phong cách riêng và sự tự tin trước ống kính.

Hỗ trợ học viên quay video, tư vấn các góc quay đẹp để đạt hiệu quả tối đa cho từng video.

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc biên đạo các bài nhảy ngắn cho TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác là 1 lợi thế.

Am hiểu xu hướng nhảy và âm nhạc trên TikTok, thường xuyên cập nhật các bài nhảy mới.

Kỹ năng biên đạo sáng tạo, có thể tạo ra các động tác đơn giản nhưng nổi bật.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, truyền cảm hứng, đặc biệt với các bạn trẻ muốn trở thành idol.

Linh hoạt về thời gian và có khả năng làm việc trong môi trường năng động.

Nghiêm túc, kỷ luật, đúng giờ

Lương cơ bản: trên 10 triệu + Phụ cấp.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, có cơ hội phát triển trong lĩnh vưc giải trí

Được hỗ trợ thiết bị và không gian quay video, thuận tiện cho việc giảng dạy và luyện tập.

