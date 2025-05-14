Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu

Mức lương 1 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 1 - 20 Triệu

Phát triển doanh số của các cửa hàng trong khu vực phụ trách thông qua việc duy trì, củng cố mối quan hệ, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Tiếp nhận, thực hiện công việc mà bộ phận kinh doanh giao theo sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tổng Giám đốc.

Chịu sự giám sát và hỗ trợ trực tiếp từ Giám sát bán hàng và Bộ phận kinh doanh.

Trong phạm vi được ủy quyền, bán tất cả các loại sản phẩm, hàng hóa mà Công ty giao cho các cửa hàng bán lẻ.

Phát triển thêm khách hàng mới.

Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng của khách hàng với Công ty.

Thực hiện đúng và đủ chương trình khuyến mãi của Công ty đưa ra cho khách hàng.

Cập nhật chính xác và thường xuyên báo cáo những thông tin về đối thủ cạnh tranh (giá cả, chương trình khuyến mãi, các dịch vụ hậu mãi khác...).

Với Mức Lương 1 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, có xe máy. Có thể đi tuyến, đi tỉnh 10-12 ngày/tháng (có ô tô công ty đưa đón)

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Nếu đã có kinh nghiệm : ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành tiêu dùng/ thời trang thể thao/ giày dép thể thao hoặc đã làm trong lĩnh vực phân phối nhà tiêu dùng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có hiểu biết ít nhất 1 môn thể thao

Trung thực, nhiệt tình, tự tin giao tiếp với đối tác, khách hàng.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm vị trí nhân viên bán hàng tại các Công ty hàng tiêu dùng, thể thao...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng từ 10 – 20tr/tháng + thưởng doanh thu (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần

Thưởng vào các ngày Lễ Tết trong năm.

Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN..... ngay sau khi kết thúc thử việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin