Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 34, Louis 2, khu đô thị Louis city, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản cho kênh Facebook và tiktok.

• Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng video cho kênh Tiktok và Facebook

• Quản trị trang Fanpage sản phẩm, group hội nhóm liên quan đến sản phẩm

• Tìm kiếm và liên hệ hợp tác với KOLs, KOCs phục vụ các chiến dịch truyền thông, bán các sản phẩm của công ty.

• Cùng Trưởng nhóm xây dựng & phát triển Cộng đồng KOC

• Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức triển khai livestream bán hàng trên Tiktok, Facebook

• Lên chiến dịch chạy quảng cáo tối ưu trên Facebook và Tiktok

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ : Tuổi từ 23-30.

- Số lượng: 02 ( 1 nhân viên marketing, 1 cộng tác viên)

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung TikTok, Facebook (cộng tác viên không yêu cầu kinh nghiệm)

- Sử dụng thành thạo các công cụ như Capcut, Canvas, Chat GPT.... để tạo ra nội dung TikTok, Facebook.

- Sáng tạo, năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có khả năng quản lý thời gian tốt để đảm bảo tiến độ công việc trong nhóm.

- Ứng viên có Laptop cá nhân

- Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác nếu cần.

- Có kinh nghiệm MKT online, hiểu về cách làm video ngắn, hiểu về nền tảng Tiktok và Facebook, làm việc với các sàn thương mại điện tử là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cứng ( 8 - 10 triệu) với nhân viên Marketing + thưởng theo KPI+ % Hoa hồng từ doanh thu. Với cộng tác viên hỗ trợ sẽ theo thực tế khi phỏng vấn.

- Cơ hội thăng tiến: Phát triển lên các chức vụ cao hơn như Brand Manager, Trưởng phòng Marketing

- Công ty có chỗ ăn trưa.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển lớn.

- Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc.

- Thưởng tháng 13, lễ tết, du lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin