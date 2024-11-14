Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 438 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ phụ huynh và học sinh tìm hiểu chương trình đào tạo phù hợp.

Cung cấp thông tin chi tiết về các khóa học, học phí, chính sách ưu đãi.

Giải đáp thắc mắc của phụ huynh và học sinh về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh của trung tâm đào tạo.

Thực hiện các báo cáo về kết quả tuyển sinh và các hoạt động liên quan.

Tham gia các buổi hội thảo, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu chương trình đào tạo.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh từ 1 năm.

Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office, đặc biệt là Word và Excel).

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, có khả năng thuyết phục.

Kỹ năng đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Có đam mê với ngành giáo dục.

Tại Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thăng Tiến Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.