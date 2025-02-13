Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Phát triển game 2D/3D trên nền tảng unity
Làm công việc hấp dẫn, thú vị, luôn được sáng tạo.
Phối hợp với các thành viên trong team (Game Designer, Artist, Animator...) để hoàn thiện và tối ưu game
Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung tâm đào tạo chuyên ngành CNTT
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng OKR team, thưởng lễ tết, chia sẻ lợi nhuận... mức thu nhập hàng năm dao động từ 18-20 tháng lương.
Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.
Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.
Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.
Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm.
Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc.
Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật.
Du lịch cùng công ty, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding hàng quý...
CLB bóng bàn, bi-lac, Bi-a, bóng đá, liên quân, máu...
Thời gian làm việc: Full- time Thứ 2- Thứ 6
Thời gian làm việc
:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
