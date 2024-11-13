Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72B Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm vụ chỉnh sửa video ngắn, biên tập khoản 6-10 video ngắn mỗi ngày, độ dài khoản 15-40 giây/video (bao gồm chỉnh sửa hình ảnh, hiệu ứng cơ bản, xử lý âm thanh, tổng hợp hiệu ứng âm nhạc và phụ đề, v.v. )

Có khả năng sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa chuyên nghiệp để thực hiện chỉnh sửa sáng tạo dựa trên đặc tính của sản phẩm.

Hỗ trợ quay Video, thỉnh thoảng có khả năng xuất hiện trước ống kính.

Khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm khoản 1 năm trong Edit Video

Ngoại ngữ:Tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt

Kỹ năng và khả năng biên tập thành thạo (cần cung cấp các tác phẩm biên tập có liên quan)

Thành thạo các công cụ dựng video và hỗ trợ dựng video

Có khiếu thẩm mỹ, nội dung và kỹ năng giao tiếp tốt

Có khả năng nắm bắt xu hướng

Hiểu biết và yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định Nhà nước

Du lịch thường niên, tham gia các hoạt động: Team building, liên hoan hàng tháng quý, sinh nhật công ty, tất niên,.....

Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ, phát huy mọi khả năng của bản thân.

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

