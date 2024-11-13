Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72B Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm vụ chỉnh sửa video ngắn, biên tập khoản 6-10 video ngắn mỗi ngày, độ dài khoản 15-40 giây/video (bao gồm chỉnh sửa hình ảnh, hiệu ứng cơ bản, xử lý âm thanh, tổng hợp hiệu ứng âm nhạc và phụ đề, v.v. )
Có khả năng sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa chuyên nghiệp để thực hiện chỉnh sửa sáng tạo dựa trên đặc tính của sản phẩm.
Hỗ trợ quay Video, thỉnh thoảng có khả năng xuất hiện trước ống kính.
Khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm khoản 1 năm trong Edit Video
Ngoại ngữ:Tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt
Kỹ năng và khả năng biên tập thành thạo (cần cung cấp các tác phẩm biên tập có liên quan)
Thành thạo các công cụ dựng video và hỗ trợ dựng video
Có khiếu thẩm mỹ, nội dung và kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng nắm bắt xu hướng
Hiểu biết và yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định Nhà nước
Du lịch thường niên, tham gia các hoạt động: Team building, liên hoan hàng tháng quý, sinh nhật công ty, tất niên,.....
Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ, phát huy mọi khả năng của bản thân.
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20/18B đường 12, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

