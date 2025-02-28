Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G34 - G35, Khu 19 ab, X7, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận kịch bản và video nguồn từ Content Writer, sau đó dựng thành video hoàn chỉnh

Dựng video sáng tạo, giải trí tạo ra những nội dung hấp dẫn phù hợp đăng nền tảng Tiktok

Cập nhật & sáng tạo nội dung: Theo dõi và áp dụng các xu hướng mới trên TikTok & mạng xã hội

Cần hiểu điều gì tạo nên một nội dung hấp dẫn và cách duy trì sự chú ý của người xem

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng thành thạo CapCut Pro và biết cơ bản các phần mềm Edit ảnh & video như Ae, Ps, ...

Ưu tiên : Thẩm mỹ tốt, sáng tạo, có kinh nghiệm làm viral video trên các nền tảng Tik Tok

Biết sử dụng cơ bản công cụ AI như midjourney, chat GPT, ...

Nghiêm túc trong công việc, sáng tạo tốt ,tư duy nhanh, chịu khó tìm hiểu và tự học hỏi thêm, bắt trend thị trường nhanh

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.5 - 10tr+

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỉ, BHXH...

Du lịch, team building hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin