Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G34

- G35, Khu 19 ab, X7, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận kịch bản và video nguồn từ Content Writer, sau đó dựng thành video hoàn chỉnh
Dựng video sáng tạo, giải trí tạo ra những nội dung hấp dẫn phù hợp đăng nền tảng Tiktok
Cập nhật & sáng tạo nội dung: Theo dõi và áp dụng các xu hướng mới trên TikTok & mạng xã hội
Cần hiểu điều gì tạo nên một nội dung hấp dẫn và cách duy trì sự chú ý của người xem

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng thành thạo CapCut Pro và biết cơ bản các phần mềm Edit ảnh & video như Ae, Ps, ...
Ưu tiên : Thẩm mỹ tốt, sáng tạo, có kinh nghiệm làm viral video trên các nền tảng Tik Tok
Biết sử dụng cơ bản công cụ AI như midjourney, chat GPT, ...
Nghiêm túc trong công việc, sáng tạo tốt ,tư duy nhanh, chịu khó tìm hiểu và tự học hỏi thêm, bắt trend thị trường nhanh
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.5 - 10tr+
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỉ, BHXH...
Du lịch, team building hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G34-35 Khu tái định cư LK19ab, X7, Đường Lê Quang Đạo kéo dài, phường Dương Nội quận Hà Đông Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

