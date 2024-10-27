Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1160 đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tổ chức thảo luận và thực hiện công tác sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án. (sản xuất các video theo thị trường: thiên nhiên , động vật , địa điểm du lịch...) Cải thiện sản phẩm theo feedback và feedback các sản phẩm tương đương của Team. Cập nhật các thông tin, xu hướng mới, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang làm. Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường (Youtube là nền tảng chính) và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành hoặc ý tưởng sản phẩm mới.
Tổ chức thảo luận và thực hiện công tác sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án. (sản xuất các video theo thị trường: thiên nhiên , động vật , địa điểm du lịch...)
Cải thiện sản phẩm theo feedback và feedback các sản phẩm tương đương của Team.
Cập nhật các thông tin, xu hướng mới, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang làm.
Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường (Youtube là nền tảng chính) và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành hoặc ý tưởng sản phẩm mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương. Có kiến thức về hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt. Có kinh nghiệm làm việc về mảng Phim ảnh hoặc Travel video (vlog,...) Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effect, Photoshop, Premiere. Riêng với Premiere, ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm. Yêu thích và muốn học hỏi về sản phẩm video tại nền tảng Youtube. Khả năng làm việc nhóm, xử lý áp lực công việc tốt. Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển.
Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương.
Có kiến thức về hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt.
Có kinh nghiệm làm việc về mảng Phim ảnh hoặc Travel video (vlog,...)
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effect, Photoshop, Premiere. Riêng với Premiere, ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm.
Yêu thích và muốn học hỏi về sản phẩm video tại nền tảng Youtube.
Khả năng làm việc nhóm, xử lý áp lực công việc tốt.
Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/ tháng Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án. Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing đặc biệt cho nền tảng Youtube và thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân. Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.
Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/ tháng
8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/ tháng
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng
900.000 VNĐ/ tháng
Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.
Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing đặc biệt cho nền tảng Youtube và thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

