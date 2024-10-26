Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 40A, Lô 12 KDT Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phụ trách quay- dựng, chụp và phối hợp với các bộ phận liên quan để biên tập nội dung video, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên CÁC NỀN TẢNG SOCIAL: Facebook, Titok, Zalo, Youtube ...
Phối hợp với các bộ phận và các team khác để nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến dịch quảng cáo hiệu quả và triển khai sáng tạo video cho nền tảng Facebook, Youtube, Tikok biết livestream là một lợi thế
Đạo diễn, quay dựng theo kịch bản Video
Am hiểu về bố cục, góc, set up ánh sáng
Đảm bảo nội dung luôn được cập nhật theo các xu hướng mới, theo đúng thương hiệu.
Nắm bắt các kĩ thuật phát triển mới trong video để sáng tạo video nghệ thuật, mang tính công nghệ cao, hợp xu hướng, mục đích cũng như thị hiếu người dùng
Cắt dựng các clip ngắn để đây mạnh các kênh Social của Công ty.
Chịu trách nhiệm về chất lượng và sản xuất video.
Có đam mê trong việc tạo ra các nội dung sáng tạo

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Premiere, After Effect phục vụ cho dựng video
Biết sử dụng Fly cam
Có kinh nghiệm quay dựng TVC
Có tư duy sáng tạo khi dựng video
Học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí,... hoặc các ngành khác có liên quan.
Cung cấp link Portfolio mà ứng viên đã làm, Gửi 3 sản phẩm thấy tâm đắc nhất do bản thân quay dựng
Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc.
Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh.
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, bình tĩnh trước mọi vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 16.000.000 VND theo năng lực + Thưởng + Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) + Phụ cấp gửi xe.
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Nghỉ mát hàng năm, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lễ, tết, hiếu hỉ...
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung với clb bóng đá, clb văn nghệ, chi đoàn Thanh niên ISOCERT,...
Thời gian làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7, Chủ nhật ( 8h00 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

