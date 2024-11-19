Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TX Sơn Tây

- Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính
Giám sát thi công:
Kiểm tra, giám sát toàn bộ các hạng mục xây dựng dân dụng (nhà ở, văn phòng,v.v.).
Bản vẽ thiết kế.
Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và quy định pháp luật.
Theo dõi và kiểm soát tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.
2/ Quản lý chất lượng:
Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị trước khi sử dụng.
Theo dõi quá trình nghiệm thu các công đoạn và hạng mục.
Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng trong quá trình thi công.
3/ Quản lý an toàn lao động:
Đảm bảo các biện pháp an toàn lao động được thực hiện đúng quy định.
Phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn.
4/ Hồ sơ và báo cáo:
Ghi chép nhật ký công trình, lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ, chất lượng và chi phí.
Phối hợp chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, hoàn công và thanh quyết toán công trình.
5/ Phối hợp làm việc:
Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan như nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và chủ đầu tư.
Tham gia các cuộc họp tại công trường để giải quyết vướng mắc và đưa ra giải pháp kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm giám sát thi công công trình dân dụng.
Kỹ năng:
Thành thạo đọc hiểu bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng.
Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ như AutoCAD, MS Project, Excel, Word.
Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.
Yêu cầu khác:
Sẵn sàng đi công tác tại các cơ sở
Có chứng chỉ hành nghề giám sát hoặc chứng chỉ liên quan.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận khi trao đổi
Thưởng tết/ thâm niên
Tham gia đóng BHXH/ BHYT...
Du lịch hàng năm
Các chế độ thưởng khác theo qui định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

