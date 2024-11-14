Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát thi công công trình xây dựng mới
- Cải tạo công trình
- Xây dựng nhà phố, khách sạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về kết cấu
- Kiến trúc và vật tư nội thất hoàn thiện
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
- Đọc được hầu hết đa số các bảng thiết kế
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 9 -12 triệu
- Chi phí điện thoại
- Hỗ trợ xăng xe.
- Nhận được các đãi ngộ khác từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
