Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát thi công công trình xây dựng mới

- Cải tạo công trình

- Xây dựng nhà phố, khách sạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về kết cấu

- Kiến trúc và vật tư nội thất hoàn thiện

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

- Đọc được hầu hết đa số các bảng thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 9 -12 triệu

- Chi phí điện thoại

- Hỗ trợ xăng xe.

- Nhận được các đãi ngộ khác từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM

