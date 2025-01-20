Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ AI nhằm giải quyết và tối ưu các bài toán cốt lõi.

Xây dựng, triển khai các hệ thống AI nhằm tích hợp công nghệ vào các sản phẩm và quy trình.

Phối hợp với các phòng ban phát triển sản phẩm, các Data Engineer và Data Analyst để đảm bảo hệ thống được tích hợp một cách hoàn thiện và tối ưu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học; ưu tiên chuyên ngành CNTT, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.

Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí AI Engineer, Data Scientist hoặc ML Engineer.

Có kinh nghiệm với các bài toán Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Kinh nghiệm với Google Cloud Platform là 1 lợi thế.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python.

Nắm vững lý thuyết học máy và các mô hình thông dụng.

Đọc hiểu, khảo sát được các paper AI 1 cách chủ động.

Sử dụng tốt các framework học máy và Data Science: Scikit-learn, PyTorch, Pandas/Polars,...

Sử dụng thành thạo SQL.

Có các kiến thức căn bản về Linux, Docker, Git.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép);

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin