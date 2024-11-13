Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô số 3, đường số 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Môi trường:
Đại diện doanh nghiệp hoàn thiện những thủ tục liên quan đến môi trường.
Thực hiện việc quản lý kế hoạch, quy trình, giấy phép môi trường theo đúng tiêu chuẩn.
Làm việc với các cơ quan địa phương và nhà nước để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về môi trường của địa phương và quốc gia.
Phối hợp với các đơn vị/doanh nghiệp liên quan để hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến môi trường.
Đảm bảo những thủ tục về môi trường đạt chuẩn, nhanh chóng và đúng với quy định của nhà nước.
Phòng cháy chữa cháy:
Tham mưu cho Ban Giám Đốc tổ chức và duy trì các hoạt động PCCC tại công ty.
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương và nhà nước.
Phối hợp với các đơn vị/doanh nghiệp liên quan để giải quyết các vấn đề nhanh chóng ,đảm bảo công ty tuân thủ các quy định PCCC.
Kiểm tra, phát hiện thiếu sót và đề xuất biện pháp khắc phục.
Kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế thẩm duyệt PCCC và các hồ sơ liên quan khác về PCCC của công ty và đơn vị liên quan.
Đảm bảo hệ thống PCCC theo đúng quy chuẩn pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng
Chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ liên quan đến PCCC khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Quy trình, chính sách:
Thực hiện các quy trình chính sách và hiện trường cần thiết để đạt được chứng chỉ ISO và SA8000
Đảm bảo vận hành tuân thủ các chính sách về an toàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc có liên quan.
Có kinh nghiệm và khả năng làm việc độc lập với cơ quan nhà nước liên quan tới PCCC, môi trường, an toàn,,,,
Nắm vững các Qui định/pháp lý của nhà nước liên quan liên quan tới PCCC, môi trường.
Am hiểu quy trình, quy chuẩn về chuyên ngành PCCC,môi trường.
Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực
Du lịch công ty, team building và các sự kiện hàng năm tùy chỉnh khác
Khám sức khỏe hàng năm, bảo hiểm theo Luật Lao động và gói Bảo hiểm sức khỏe bổ sung
Môi trường năng động, thân thiện
Thời gian làm việc từ 7:30 sáng đến 3:30 chiều

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 3, Đường số 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

