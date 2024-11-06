Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bàu Bàng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tuân thủ các tiêu chí 6S tất cả các đơn vị mỗi ngày.
Theo dõi, tuân thủ các thiết bị bảo vệ cá nhân tại các đơn vị.
Lập kế hoạch, liên hệ đơn vị chức năng thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ.
Đề xuất, theo dõi phương án cải thiện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các khối ngành kỹ thuật, môi trường, An toàn lao động,hóa chất....
Ưu tiên có kinh nghiệm
Giao tiếp cơ bản tiếng anh
Ưu tiên có kinh nghiệm
Giao tiếp cơ bản tiếng anh
Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xe đưa rước miễn phí khu vực Bình Dương, Bình Phước, Hồ Chí Minh
Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Khám sức khỏe định kỳ
Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI