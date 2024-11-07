Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm hồ sơ pháp lý cho Nhân sự dưới dự án
Lập hồ sơ an toàn theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Công ty
Huấn luyện, đào tạo công tác an toàn vệ sinh cho các công nhân tổ/đội/thầu phụ thi công hàng ngày.
Lập kế hoạch triển khai công tác an toàn lao động, tổ chức huấn luyện công tác an toàn lao động trước khi công nhân vào làm việc.
Phối hợp với Chỉ huy trưởng, giải quyết các sự cố về an toàn lao động nếu có.
Các Dự án tại: Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chuyên ngành: Kỹ sư: Bảo hộ lao động, Môi trường, Xây dựng,...
Kinh nghiệm:
Công ty đang tìm các kỹ sư có nhiệt huyết, quyết tâm mong muốn theo nghề từ mới ra trường (chúng tôi sẵn sàng đào tạo) đến các kỹ sư lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm đã làm phần hầm, thân, hoàn thiện, ưu tiên ứng cử viên đã từng đi thi công công trình nhà cao tầng, thấp tầng.
Độ tuổi dưới 38 tuổi.
Kiến thức:
Nắm vững chuyên môn, hồ sơ pháp lý liên quan đến ATLĐ
Nắm rõ và xây dựng quy trình bảo hộ an toàn vệ sinh lao động tại công trường
Kỹ năng:
Có kỹ năng giám sát, quản trị rủi ro an toàn trên công trường
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh từ 9 triệu đến 14 triệu tùy theo năng lực, phụ cấp dự án theo quy định của công ty (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).
Lương tháng 13 và thưởng theo Đánh giá hiệu quả công việc theo quý, 04 lần/năm.
Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.
Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.
Hỗ trợ ăn trưa.
Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng.
Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.
Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC.
Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.
Khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

