Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh digital của công ty và khách hàng: fanpage, facebook, instagram,... Xây dựng nội dung kịch bản cho các kênh: fanpage, youtube, tiktok,... Lên ý tưởng truyền thông, tham gia vào các công việc hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển xây dựng thương hiệu. Phối hợp với các thành viên team liên hệ, tìm kiếm các đối tác/ CTV/ KOL thực hiện sản xuất hình ảnh thương hiệu. Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 Năm trở lên

• Kỹ năng sáng tạo nội dung, hình ảnh, video

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

• Sử dụng thành thạo các công cụ và phương tiện đặc thù

• Nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nghiệm cao

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ tết theo quy định Độ tuổi: Không giới hạn tuổi thu nhập 8-10 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

