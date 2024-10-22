Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh digital của công ty và khách hàng: fanpage, facebook, instagram,... Xây dựng nội dung kịch bản cho các kênh: fanpage, youtube, tiktok,... Lên ý tưởng truyền thông, tham gia vào các công việc hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển xây dựng thương hiệu. Phối hợp với các thành viên team liên hệ, tìm kiếm các đối tác/ CTV/ KOL thực hiện sản xuất hình ảnh thương hiệu. Các công việc khác do cấp trên giao.
Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh digital của công ty và khách hàng: fanpage, facebook, instagram,...
Xây dựng nội dung kịch bản cho các kênh: fanpage, youtube, tiktok,...
Lên ý tưởng truyền thông, tham gia vào các công việc hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển xây dựng thương hiệu.
Phối hợp với các thành viên team liên hệ, tìm kiếm các đối tác/ CTV/ KOL thực hiện sản xuất hình ảnh thương hiệu.
Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 Năm trở lên
• Kỹ năng sáng tạo nội dung, hình ảnh, video
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Sử dụng thành thạo các công cụ và phương tiện đặc thù
• Nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nghiệm cao

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ tết theo quy định Độ tuổi: Không giới hạn tuổi thu nhập 8-10 triệu/tháng
Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
thu nhập 8-10 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

