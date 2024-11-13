Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dragon Building, Lô A1/D21 KĐT Dịch Vọng Hậu, ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Viết kịch bản chi tiết cho video theo yêu cầu và tiêu chuẩn đã thống nhất

Phối hợp/trao đổi với các thành viên trong team để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.

Cùng nghiên cứu/phân tích với team và đề xuất các ý tưởng sáng tạo giúp nâng cấp sản phẩm.

Yêu cầu

Tiếng anh nghe, viết tốt

Có sở thích viết lách, viết hay cô đọng dễ hiểu và ưu tiên các bạn có tiếng Anh khá để tổng hợp các nội dung tin tức nước ngoài.

Chỉn chu, chú trọng từng chi tiết trong sản phẩm.

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm viết nội dung cho nền tảng Youtube

Có tư duy dùng, biết sử dụng các phần mềm liên quan đến AI để tối ưu công việc là 1 lợi thế.

Thu nhập

Lương từ: 8.000.000 – 13.000.0000 VNĐ (tùy theo năng lực thực tế, chưa tính thưởng hàng tháng) (công ty mình đang tuyển nhiều level nhé)

Thử việc nhận 100% lương

Thưởng:

Thưởng % doanh thu của kênh.

Thưởng cho những ý tưởng xuất sắc giúp tăng hiệu quả kênh, đội nhóm, công ty.

Thưởng chung toàn công ty các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, ...

Thanh toán lương, thưởng đúng ngày luôn là ưu tiên hàng đầu của BLĐ.

Chế độ phúc lợi

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, BHXH, Nghỉ phép 12 ngày/1 năm

Review lương, Lương tháng 13

Du lịch thường niên 1-2 lần/ năm

Tham gia các buổi party, liên hoan định kỳ của công ty

Học tập và phát triển

Được đào tạo chuyên sâu về Youtube, kinh doanh trên Internet

Tham gia các khóa học đều được hỗ trợ về thời gian, chi phí

Được định hướng và đồng hành trong lộ trình phát triển cá nhân dài hạn, môi trường trẻ nhiều cơ hội thăng tiến

