Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dragon Building, Lô A1/D21 KĐT Dịch Vọng Hậu, ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Viết kịch bản chi tiết cho video theo yêu cầu và tiêu chuẩn đã thống nhất
Phối hợp/trao đổi với các thành viên trong team để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.
Cùng nghiên cứu/phân tích với team và đề xuất các ý tưởng sáng tạo giúp nâng cấp sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
Tiếng anh nghe, viết tốt
Có sở thích viết lách, viết hay cô đọng dễ hiểu và ưu tiên các bạn có tiếng Anh khá để tổng hợp các nội dung tin tức nước ngoài.
Chỉn chu, chú trọng từng chi tiết trong sản phẩm.
Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm viết nội dung cho nền tảng Youtube
Có tư duy dùng, biết sử dụng các phần mềm liên quan đến AI để tối ưu công việc là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Lương từ: 8.000.000 – 13.000.0000 VNĐ (tùy theo năng lực thực tế, chưa tính thưởng hàng tháng) (công ty mình đang tuyển nhiều level nhé)
Thử việc nhận 100% lương
Thưởng:
Thưởng % doanh thu của kênh.
Thưởng cho những ý tưởng xuất sắc giúp tăng hiệu quả kênh, đội nhóm, công ty.
Thưởng chung toàn công ty các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, ...
Thanh toán lương, thưởng đúng ngày luôn là ưu tiên hàng đầu của BLĐ.
Chế độ phúc lợi
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, BHXH, Nghỉ phép 12 ngày/1 năm
Review lương, Lương tháng 13
Du lịch thường niên 1-2 lần/ năm
Tham gia các buổi party, liên hoan định kỳ của công ty
Học tập và phát triển
Được đào tạo chuyên sâu về Youtube, kinh doanh trên Internet
Tham gia các khóa học đều được hỗ trợ về thời gian, chi phí
Được định hướng và đồng hành trong lộ trình phát triển cá nhân dài hạn, môi trường trẻ nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
