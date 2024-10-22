Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Sapphire media
- Hà Nội: Căn số 17, đường 11, sunrise K khu đô thị The Manor Central Park, đường Vành đai 3, Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Sử dụng các công cụ AI xây dựng dàn ý.
Viết kịch bản truyệncho các kênh truyên youtube có nội dung liên quan đến drama hôn nhân, gia đình.
Phối hợp với các team editor để hoàn thiện nội dung cho từng video theo KPI được giao.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm biên tập các nội dung trên youtube / báo chí/ nội dung tổng hợp; ưu tiên mảng truyện.
Biết sử dụng các công nghệ AI (không biết được đào tạo)
Có khả năng research, phân tích, nắm bắt được cảm xúc khách hàng và xu hướng.
Tại Công ty Cổ phần Sapphire media Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
Được traning đào tạo nhiều, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại
Môi trường gen Z trẻ trung năng động, sáng tạo, hòa đồng, nhiệt huyết
Không bao giờ chậm lương, được trả lương theo đúng năng lực
Thưởng hiệu suất công việc cá nhân/team theo tháng/quý/năm, thưởng doanh thu dự án; thưởng Lễ, Tết; lương tháng 13
Chế độ nghỉ phép năm, ma chay, hiếu hỷ
Teambuilding, du lịch, liên hoan gắn kết, YEP
Được thực hành làm team leader và lên leader khi đạt yêu cầu....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sapphire media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
