Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn số 17, đường 11, sunrise K khu đô thị The Manor Central Park, đường Vành đai 3, Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Sử dụng các công cụ AI xây dựng dàn ý. Viết kịch bản truyệncho các kênh truyên youtube có nội dung liên quan đến drama hôn nhân, gia đình. Phối hợp với các team editor để hoàn thiện nội dung cho từng video theo KPI được giao.

Sử dụng các công cụ AI xây dựng dàn ý.

Viết kịch bản truyệncho các kênh truyên youtube có nội dung liên quan đến drama hôn nhân, gia đình.

Phối hợp với các team editor để hoàn thiện nội dung cho từng video theo KPI được giao.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm biên tập các nội dung trên youtube / báo chí/ nội dung tổng hợp; ưu tiên mảng truyện. Biết sử dụng các công nghệ AI (không biết được đào tạo) Có khả năng research, phân tích, nắm bắt được cảm xúc khách hàng và xu hướng.

ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm biên tập các nội dung trên youtube / báo chí/ nội dung tổng hợp; ưu tiên mảng truyện.

Biết sử dụng các công nghệ AI (không biết được đào tạo)

Có khả năng research, phân tích, nắm bắt được cảm xúc khách hàng và xu hướng.

Tại Công ty Cổ phần Sapphire media Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương Được traning đào tạo nhiều, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại Môi trường gen Z trẻ trung năng động, sáng tạo, hòa đồng, nhiệt huyết Không bao giờ chậm lương, được trả lương theo đúng năng lực Thưởng hiệu suất công việc cá nhân/team theo tháng/quý/năm, thưởng doanh thu dự án; thưởng Lễ, Tết; lương tháng 13 Chế độ nghỉ phép năm, ma chay, hiếu hỷ Teambuilding, du lịch, liên hoan gắn kết, YEP Được thực hành làm team leader và lên leader khi đạt yêu cầu....

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

Được traning đào tạo nhiều, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại

Môi trường gen Z trẻ trung năng động, sáng tạo, hòa đồng, nhiệt huyết

Không bao giờ chậm lương, được trả lương theo đúng năng lực

Thưởng hiệu suất công việc cá nhân/team theo tháng/quý/năm, thưởng doanh thu dự án; thưởng Lễ, Tết; lương tháng 13

Chế độ nghỉ phép năm, ma chay, hiếu hỷ

Teambuilding, du lịch, liên hoan gắn kết, YEP

Được thực hành làm team leader và lên leader khi đạt yêu cầu....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sapphire media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin