Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Sapphire media
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Sapphire media

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Sapphire media

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn số 17, đường 11, sunrise K khu đô thị The Manor Central Park, đường Vành đai 3, Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Sử dụng các công cụ AI xây dựng dàn ý. Viết kịch bản truyệncho các kênh truyên youtube có nội dung liên quan đến drama hôn nhân, gia đình. Phối hợp với các team editor để hoàn thiện nội dung cho từng video theo KPI được giao.
Sử dụng các công cụ AI xây dựng dàn ý.
Viết kịch bản truyệncho các kênh truyên youtube có nội dung liên quan đến drama hôn nhân, gia đình.
Phối hợp với các team editor để hoàn thiện nội dung cho từng video theo KPI được giao.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm biên tập các nội dung trên youtube / báo chí/ nội dung tổng hợp; ưu tiên mảng truyện. Biết sử dụng các công nghệ AI (không biết được đào tạo) Có khả năng research, phân tích, nắm bắt được cảm xúc khách hàng và xu hướng.
ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm biên tập các nội dung trên youtube / báo chí/ nội dung tổng hợp; ưu tiên mảng truyện.
Biết sử dụng các công nghệ AI (không biết được đào tạo)
Có khả năng research, phân tích, nắm bắt được cảm xúc khách hàng và xu hướng.

Tại Công ty Cổ phần Sapphire media Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương Được traning đào tạo nhiều, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại Môi trường gen Z trẻ trung năng động, sáng tạo, hòa đồng, nhiệt huyết Không bao giờ chậm lương, được trả lương theo đúng năng lực Thưởng hiệu suất công việc cá nhân/team theo tháng/quý/năm, thưởng doanh thu dự án; thưởng Lễ, Tết; lương tháng 13 Chế độ nghỉ phép năm, ma chay, hiếu hỷ Teambuilding, du lịch, liên hoan gắn kết, YEP Được thực hành làm team leader và lên leader khi đạt yêu cầu....
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
Được traning đào tạo nhiều, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại
Môi trường gen Z trẻ trung năng động, sáng tạo, hòa đồng, nhiệt huyết
Không bao giờ chậm lương, được trả lương theo đúng năng lực
Thưởng hiệu suất công việc cá nhân/team theo tháng/quý/năm, thưởng doanh thu dự án; thưởng Lễ, Tết; lương tháng 13
Chế độ nghỉ phép năm, ma chay, hiếu hỷ
Teambuilding, du lịch, liên hoan gắn kết, YEP
Được thực hành làm team leader và lên leader khi đạt yêu cầu....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sapphire media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sapphire media

Công ty Cổ phần Sapphire media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16TM3B Block 6, khu đô thị The manor Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

