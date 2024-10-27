Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Hei Tower

- Số 1 Nguỵ Như Kon Tum

- quận Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mục tiêu công việc:
Quay và dựng: Chịu trách nhiệm quay và dựng video cho các sản phẩm truyền thông của công ty bao gồm: TVC, phim ngắn, video viral, nhưng chủ yếu là các video TikTok và short video nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất đa dạng của khách hàng. Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo chất lượng quay và dựng phim đạt tiêu chuẩn cao, đồng thời tuân thủ tiến độ sản xuất đã được lên kế hoạch.
Quay và dựng: Chịu trách nhiệm quay và dựng video cho các sản phẩm truyền thông của công ty bao gồm: TVC, phim ngắn, video viral, nhưng chủ yếu là các video TikTok và short video nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất đa dạng của khách hàng.
Quay và dựng
chủ yếu là các video TikTok và short video
Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo chất lượng quay và dựng phim đạt tiêu chuẩn cao, đồng thời tuân thủ tiến độ sản xuất đã được lên kế hoạch.
Mục tiêu cụ thể
chất lượng quay
dựng phim
tiến độ sản xuất
Nhiệm vụ và Trách nhiệm:
Nhiệm vụ và Trách nhiệm
Quay phim và sản xuất video: Thực hiện quay video cho các dự án ngắn (TikTok, short video), TVC, phim ngắn, viral clip theo yêu cầu của khách hàng và công ty. Chịu trách nhiệm vận hành các thiết bị quay phim chuyên dụng và tối ưu hóa góc quay để đảm bảo chất lượng hình ảnh.
Quay phim và sản xuất video:
Quay phim và sản xuất video
Thực hiện quay video cho các dự án ngắn (TikTok, short video), TVC, phim ngắn, viral clip theo yêu cầu của khách hàng và công ty.
Chịu trách nhiệm vận hành các thiết bị quay phim chuyên dụng và tối ưu hóa góc quay để đảm bảo chất lượng hình ảnh.
Dựng và hậu kỳ video:
Dựng và hậu kỳ video
Chỉnh sửa, cắt ghép, và xử lý hậu kỳ cho các dự án video bằng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, và Capcut. Thêm các hiệu ứng đặc biệt (VFX) và âm thanh để tăng cường trải nghiệm cho khán giả, đảm bảo mỗi sản phẩm video đáp ứng đúng yêu cầu thẩm mỹ và nội dung đã đề ra.
Chỉnh sửa, cắt ghép, và xử lý hậu kỳ cho các dự án video bằng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, và Capcut.
Thêm các hiệu ứng đặc biệt (VFX) và âm thanh để tăng cường trải nghiệm cho khán giả, đảm bảo mỗi sản phẩm video đáp ứng đúng yêu cầu thẩm mỹ và nội dung đã đề ra.
Quản lý thiết bị: Chịu trách nhiệm vận hành các thiết bị hỗ trợ như ánh sáng, chân máy, và các công cụ kỹ thuật liên quan đến quay dựng. Đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt cho mọi dự án.
Quản lý thiết bị
Hợp tác với các bộ phận liên quan:
Hợp tác với các bộ phận liên quan
Phối hợp chặt chẽ với Creative Production Team để phát triển ý tưởng sáng tạo, xây dựng kịch bản, và chọn bối cảnh phù hợp. Đóng góp ý kiến trong các buổi brainstorming cùng team sáng tạo để phát triển nội dung video sáng tạo, hấp dẫn và đúng với định hướng của khách hàng.
Phối hợp chặt chẽ với Creative Production Team để phát triển ý tưởng sáng tạo, xây dựng kịch bản, và chọn bối cảnh phù hợp.
Creative Production Team
Đóng góp ý kiến trong các buổi brainstorming cùng team sáng tạo để phát triển nội dung video sáng tạo, hấp dẫn và đúng với định hướng của khách hàng.
Tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm:
Tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm
Đảm bảo tiến độ quay và dựng phim phù hợp với timeline của dự án, đặc biệt là các chiến dịch TikTok và video viral ngắn. Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng hình ảnh và thẩm mỹ của sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.
Đảm bảo tiến độ quay và dựng phim phù hợp với timeline của dự án, đặc biệt là các chiến dịch TikTok và video viral ngắn.
timeline
Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng hình ảnh và thẩm mỹ của sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Kỹ năng chuyên môn
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và dựng phim, đặc biệt ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong việc quay và dựng các video ngắn trên nền tảng TikTok, TVC hoặc các video quảng cáo ngắn. Thành thạo các phần mềm dựng phim và xử lý hậu kỳ: Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, và Capcut (ưu tiên có kinh nghiệm trong sản xuất video ngắn trên nền tảng TikTok). Am hiểu về ánh sáng, bố cục, và các kỹ thuật quay phim để tạo ra các sản phẩm video chuyên nghiệp, sáng tạo và bắt mắt. Tư duy sáng tạo và đổi mới: Có khả năng sáng tạo nội dung video mới mẻ, hấp dẫn và bắt kịp các xu hướng video thịnh hành trên TikTok và các nền tảng video ngắn khác. Tư duy phá cách trong cách dựng và truyền tải nội dung video, đảm bảo sản phẩm độc đáo và thu hút người xem. Khả năng kể chuyện qua hình ảnh: Biết cách sử dụng các yếu tố hình ảnh để kể câu chuyện một cách sinh động và dễ hiểu, từ đó giúp sản phẩm video không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa truyền tải rõ ràng.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và dựng phim, đặc biệt ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong việc quay và dựng các video ngắn trên nền tảng TikTok, TVC hoặc các video quảng cáo ngắn.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
quay và dựng các video ngắn trên nền tảng TikTok
Thành thạo các phần mềm dựng phim và xử lý hậu kỳ: Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, và Capcut (ưu tiên có kinh nghiệm trong sản xuất video ngắn trên nền tảng TikTok).
Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve
Capcut
Am hiểu về ánh sáng, bố cục, và các kỹ thuật quay phim để tạo ra các sản phẩm video chuyên nghiệp, sáng tạo và bắt mắt.
ánh sáng, bố cục
Tư duy sáng tạo và đổi mới: Có khả năng sáng tạo nội dung video mới mẻ, hấp dẫn và bắt kịp các xu hướng video thịnh hành trên TikTok và các nền tảng video ngắn khác. Tư duy phá cách trong cách dựng và truyền tải nội dung video, đảm bảo sản phẩm độc đáo và thu hút người xem.
Tư duy sáng tạo và đổi mới
xu hướng video thịnh hành trên TikTok
Khả năng kể chuyện qua hình ảnh: Biết cách sử dụng các yếu tố hình ảnh để kể câu chuyện một cách sinh động và dễ hiểu, từ đó giúp sản phẩm video không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa truyền tải rõ ràng.
Khả năng kể chuyện qua hình ảnh
Kỹ năng làm việc:
Kỹ năng làm việc
Khả năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo: Sẵn sàng chia sẻ và thảo luận với các thành viên trong team về các ý tưởng sáng tạo mới. Kỹ năng làm việc độc lập để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Khả năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo: Sẵn sàng chia sẻ và thảo luận với các thành viên trong team về các ý tưởng sáng tạo mới.
làm việc nhóm
tư duy sáng tạo
Kỹ năng làm việc độc lập để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
độc lập

Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất: Được đánh giá và tính dựa trên hiệu quả công việc hàng tháng và kết quả dự án: Thưởng theo dự án: Nếu hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng video, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với đóng góp của mình. Thưởng vượt chỉ tiêu: Những nhân viên đạt hoặc vượt chỉ tiêu công việc (ví dụ: số lượng video hoàn thành hoặc hiệu quả sáng tạo của video) sẽ nhận được phần thưởng thêm vào cuối tháng/quý. Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, và năng động với nhiều dự án truyền thông đa dạng và nổi bật. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Được công ty đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi về mặt an sinh cho nhân viên. Nghỉ phép năm: Nhân viên được hưởng số ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của công ty, và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Thưởng hiệu suất: Được đánh giá và tính dựa trên hiệu quả công việc hàng tháng và kết quả dự án:
Thưởng hiệu suất
Thưởng theo dự án: Nếu hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng video, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với đóng góp của mình.
Thưởng theo dự án
Thưởng vượt chỉ tiêu: Những nhân viên đạt hoặc vượt chỉ tiêu công việc (ví dụ: số lượng video hoàn thành hoặc hiệu quả sáng tạo của video) sẽ nhận được phần thưởng thêm vào cuối tháng/quý.
Thưởng vượt chỉ tiêu
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, và năng động với nhiều dự án truyền thông đa dạng và nổi bật.
dự án truyền thông đa dạng và nổi bật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Được công ty đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi về mặt an sinh cho nhân viên.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nghỉ phép năm: Nhân viên được hưởng số ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của công ty, và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5M, Tòa nhà Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

