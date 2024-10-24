Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Biên tập viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia biên tập nội dung cho các sự kiện, hội thảo... Viết kịch bản MC, kịch bản khung, bài giới thiệu, bài PR, bài viết tin tức về các sự kiện. Nghiên cứu, cập nhật thông tin về các sự kiện, chương trình trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, hội nghị, hội thảo... Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia biên tập nội dung cho các sự kiện, hội thảo...
Viết kịch bản MC, kịch bản khung, bài giới thiệu, bài PR, bài viết tin tức về các sự kiện.
Nghiên cứu, cập nhật thông tin về các sự kiện, chương trình trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, hội nghị, hội thảo...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, truyền hình ... Kỹ năng viết bài, biên tập Nắm vững kiến thức cơ bản về sự kiện, truyền thông, quảng cáo. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, truyền hình ...
Kỹ năng viết bài, biên tập
Nắm vững kiến thức cơ bản về sự kiện, truyền thông, quảng cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPDD: Số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-tap-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job227892
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên tập viên Công ty CP Truyền thông VTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Truyền thông VTK
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty Cổ phẩn MaxGroup
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Sapphire media
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ZMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ZMEDIA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu Adaptive Learning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu Adaptive Learning
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty TNHH Da liễu 247
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Trường Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần MAT Group
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Phim Năm Sao làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phim Năm Sao
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Zei Group
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Travel Sense Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần MAT Group
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm