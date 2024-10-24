Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia biên tập nội dung cho các sự kiện, hội thảo... Viết kịch bản MC, kịch bản khung, bài giới thiệu, bài PR, bài viết tin tức về các sự kiện. Nghiên cứu, cập nhật thông tin về các sự kiện, chương trình trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, hội nghị, hội thảo... Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, truyền hình ... Kỹ năng viết bài, biên tập Nắm vững kiến thức cơ bản về sự kiện, truyền thông, quảng cáo. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

