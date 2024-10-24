Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Đối chiếu bản dịch với bản gốc, chỉnh sửa, biên tập lại để đảm bảo đúng nghĩa, hành văn lưu loát thuần Việt đúng với yêu cầu xuất bản.
- Thẩm định, đánh giá chất lượng bản thảo.
- Chủ động tìm kiếm và đề xuất lên phòng Bản quyền các tựa sách/truyện tiếng Nhật phù hợp với thị hiếu độc giả trong nước.
- Viết giới thiệu, tham gia quá trình truyền thông sách.
- Các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.
- Thành thạo tiếng Nhật (trình độ N2 trở lên).
- Hành văn tiếng Việt trôi chảy, mạch lạc.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, muốn gắn bó lâu dài với công việc biên tập.
- Yêu thích đọc sách, truyện, đặc biệt là dòng Manga/Light Novel/Trinh thám.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Hỗ trợ tiền ăn trưa, thưởng Lễ Tết, tháng lương thứ 13, du lịch hằng năm cùng Công ty, mỗi năm tăng lương cơ bản 01 lần.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
