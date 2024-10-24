Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Đối chiếu bản dịch với bản gốc, chỉnh sửa, biên tập lại để đảm bảo đúng nghĩa, hành văn lưu loát thuần Việt đúng với yêu cầu xuất bản.

- Thẩm định, đánh giá chất lượng bản thảo.

- Chủ động tìm kiếm và đề xuất lên phòng Bản quyền các tựa sách/truyện tiếng Nhật phù hợp với thị hiếu độc giả trong nước.

- Viết giới thiệu, tham gia quá trình truyền thông sách.

- Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

- Thành thạo tiếng Nhật (trình độ N2 trở lên).

- Hành văn tiếng Việt trôi chảy, mạch lạc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, muốn gắn bó lâu dài với công việc biên tập.

- Yêu thích đọc sách, truyện, đặc biệt là dòng Manga/Light Novel/Trinh thám.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Hỗ trợ tiền ăn trưa, thưởng Lễ Tết, tháng lương thứ 13, du lịch hằng năm cùng Công ty, mỗi năm tăng lương cơ bản 01 lần.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM

