Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Zei Group
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty TNHH Zei Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xem TikTok, Douyin, Youtube Short, .... Theo dõi các kênh TikTok, Youtube Shorts nước ngoài cùng lĩnh vực spa - làm đẹp.
- Nghiên cứu tài liệu, kiến thức về skincare trên các tạp chí (ELLE, Healthline ...) hoặc các kênh thông tin phù hợp để lên nội dung.
- Nghiên cứu và nắm bắt các trends trên nhiều nền tảng: TikTok, Facebook, Instagram ...
- Chuyển ý tưởng thành kịch bản quay. Phối hợp với team Media và Agency để tổ chức sản xuất video đảm bảo yêu cầu.
- Quản lý và theo dõi tương tác trên các kênh social media.
- Tìm kiếm và kết nối với KOLs phù hợp với từng chiến dịch, kế hoạch Marketing.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 - 30; Ưu tiên những bạn có khả năng dẫn các video Livestream, thu voice off.
- Có đam mê và kỹ năng viết lách; Có khả năng sáng tạo và bắt trend tốt.
- Chăm chỉ, năng động, ham học hỏi, thích xem TikTok, Douyin hoặc Youtube.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, làm đẹp hoặc có kiến thức, kinh nghiệm ở vị trí Content từ 6 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực: (LC 9 - 12tr + Thưởng KPI + Phụ cấp)
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chủ doanh nghiệp và người quản lý rất có kinh nghiệm làm trong ngành, Đầy đủ các chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, BHXH, BHYT ... theo luật Lao động.
- Được tham gia đào tạo tất cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng livestream, viết content. Tư duy làm content marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Zei Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

